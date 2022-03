"'Hamstern' in Krisenzeiten ist egoistisches Verhalten"

Die Corona-Pandemie hat es gezeigt: Aus Angst, dass das Toilettenpapier im eigenen Haushalt knapp werden könnte, waren die Regale in den Supermärkten leergefegt. Und auch der Krieg in der Ukraine treibt einige Menschen nun wieder zu "Hamsterkäufen". Sie versuchen so viel wie möglich zu horten, um einige Tage oder auch Wochen überleben zu können, sollten Lebensmittel knapp werden. Das seien aber zum Glück nur wenige, die das machten, meint die Psychologin Julia Scharnhorst. Und "denen ist es ziemlich egal, wie es den anderen geht, wir bezeichnen sie als Egoisten", sagt Scharnhorst im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern. Woher diese „Hamstermentalität“ kommt und welche Auswirkungen das hat, darum geht es ebenfalls in dem SWR Aktuell-Gespräch.