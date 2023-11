Hamburger Geiselnahme: Sicherheitsproblem auf deutschen Flughäfen?

per Mail teilen

Mutmaßlich in einem Sorgerechtsstreit hatte ein 35 Jahre alter Mann den Betrieb am Hamburger Flughafen fast einen Tag lang komplett lahmgelegt. Er hatte seine vierjährige Tochter entführt und war mit ihr im Auto bis an ein Flugzeug gefahren, nachdem er eine Schranke zum Sicherheitsbereich durchbrochen hatte. Die Polizei konnte die Geiselnahme unblutig beenden, aber nun ist die Frage, ob Schranken ausreichen, um einen Flughafen zu schützen. Schon davor waren nämlich Unbefugte auf das Flughafengelände gekommen, sodass es den Luftfahrt-Experten Cord Schellenberg im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich auch nicht wundert, dass dies auch dem Autofahrer gelungen war.