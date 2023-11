Nahost-Krieg: Nutzt die Hamas Krankenhäuser im Gazastreifen für militärische Zwecke?

Die Terrororganisation Hamas soll Krankenhäuser im Gazastreifen militärisch nutzen. Das gelte nicht für das christliche Al-Ahli-Krankenhaus, sagt Uwe Gräbe von EMS in Stuttgart im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.

In dem seit einem Monat andauernden Nahost-Krieg wirft Israel der islamistischen Terrororganisation Hamas vor, Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen. Krankenhäuser würden für militärische Zwecke genutzt.

Al-Ahli-Krankenhaus kein Hamas-Stützpunkt

Mit Blick auf das Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza-Stadt sagt Uwe Gräbe: "Das schließe ich ganz sicher aus." Als Nahost-Referent der evangelischen Mission in Solidarität (EMS) hält er von Stuttgart aus den Kontakt in die Region. Beim Al-Ahli-Krankenhaus handele sich um das letzte christliche Krankenhaus in Gaza-Stadt. Die Direktorin sei Suhaila Tarazi. "Ihr vertraue ich da voll und ganz."

Hamas soll Al-Shifa-Krankenhaus militärisch nutzen

Der größte medizinische Komplex in Gaza-Stadt ist das Al-Shifa-Krankenhaus. Dort befinden sich nach israelischen Angaben militärische Einrichtungen der Hamas. Diese Angaben habe auch die palästinensische Autonomiebehörde im Nahost-Krieg 2008/2009 bestätigt.

Der Nahost-Referent der EMS warnt allerdings davor, die Aussagen über das Al-Shifa-Krankenhaus auf andere medizinische Einrichtungen zu übertragen. "Ich habe noch kein anderes konkretes Beispiel gehört, wo unter einem Krankenhaus eine Hamas-Position sein soll."

Betrieb im Al-Ahli-Krankenhaus läuft weiter

Inzwischen hält sich die israelische Armee im Zentrum von Gaza-Stadt auf. Trotzdem liefen Behandlungen und Operationen im Al-Ahli-Krankenhaus weiter. Es sei sogar zusätzliches Personal eingestellt worden, das in anderen Krankenhäusern nicht mehr arbeiten könne, weil diese zerstört worden seien.

"Das Al-Ahli-Krankenhaus arbeitet rund um die Uhr", ergänzt Uwe Gräbe. "Es werden sehr viele Verbrennungen behandelt - insbesondere auch bei kleinen Kindern, die Opfer von Beschuss geworden sind."

Auch genügend Energie sei vorhanden. Der Strom werde durch Photovoltaik-Anlagen produziert, die das Krankenhaus rechtzeitig installiert habe und die bislang noch nicht zerstört worden seien.