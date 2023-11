per Mail teilen

Sie tyrannisieren die Bevölkerung, morden, erpressen, kidnappen und vergewaltigen - der Alltag in Haiti ist von der Gewalt der Banden geprägt. Menschen flüchten in der Hauptstadt Port-au-Prince von einem Stadtteil in den nächsten, Hauptsache weg. Sicher ist man mittlerweile nirgendwo mehr. Täglich verlassen hunderte Menschen aus Verzweiflung und Angst das Land. Unsere Korrespondentinnen Anne Demmer, Jenny Mügel und Jess DiPierro Obert waren dort.