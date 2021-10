Hahn-Pleite: "Viele Kleinflughäfen sind für regionale Wirtschaft unverzichtbar"

Nach der Pleite des Flughafens Frankfurt-Hahn im Hunsrück geht der Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt davon aus, dass auch weitere Regionalflughäfen Insolvenz anmelden werden. Großbongardt in SWR Aktuell: "Den Regionalflughäfen geht es insgesamt nicht gut. Da ist Hahn sicherlich kein Einzelfall, wenngleich er besonders herausragt." Die Regionalflughäfen haben nach Einschätzung des Luftfahrtexperten in den letzten Jahren Verkehr an die großen Flughäfen wie Frankfurt oder München verloren. Dazu bedrohe die kleinen Flughäfen, "dass die EU weitere Beihilfen ab dem Jahr 2024 verboten hat." Dieses Urteil des EU-Gerichts in Luxemburg aus dem vergangenen Mai sei aber nicht der Grund für die Insolvenz des Hahn. Der Airport liege auch "zu weit vom Schuss". Andere, wie die Regionalflughäfen Baden-Baden oder Friedrichshafen, seien dagegen für die regionale Wirtschaft unverzichtbar, sagte Heinrich Großbongardt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.