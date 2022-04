Hagelforschung für bessere Wettervorhersagen

An der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz forscht man mit künstlichem Hagel an neuen Wettermodellen. Darüber sprechen wir mit dem Meteorologen Alexander Theis. Außerdem:

Die verheerenden Wirkungen des Kriegs in der Ukraine betreffen nicht nur das Land selbst, wie das stillgelegte AKW Tschernobyl. Die globale Versorgung mit Getreide und die Weltmarktpreise geraten ins Strudeln, mit Auswirkung für die Versorgung der Hungernden in der Welt und auch für unsere Landwirtschaft.

Eine Sendung von Elke Klingenschmitt,

31.März 2022