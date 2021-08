Jeden Tag sterben in Deutschland zwei Menschen an den Folgen eines Brandes. Vor allem nachts ist Feuer in Häuser und Wohnungen gefährlich, denn im Schlaf riechen Menschen nichts – die meisten Brandopfer ersticken durch den Rauch. Deswegen sind Rauchmelder in Wohnungen absolut notwendig.

Um darauf hinzuweisen, gibt es den bundesweiten "Rauchmeldertag." - immer an einem Freitag, dem 13. Dass die Warngeräte inzwischen überall in Deutschland Pflicht sind, findet Claudia Groetschel vom Verbraucher-Infoportal "Rauchmelder retten Leben" richtig. "Grober Fehler, keine Rauchmelder zu installieren" Anders als viele Menschen denken, ist der Einbau von Rauchmeldern nicht nur in Neubauten Pflicht. Auch in "Bestandsbauten" müssen die Geräte längst eingebaut sein. Falls nicht, so die Expertin, sollten Mieter ihre Hauseigentümer darauf aufmerksam machen und den Einbau verlangen. Keine Kontrolle, aber Ärger nach einem Schaden Ob in einem Haus wirklich wie vorgeschrieben Rauchmelder installiert sind, und ob sie auch funktionieren, das überprüft der Staat nicht. Claudia Groetschel von "Rauchmelder retten Leben" sagt, wenn aber jemand bei einem Brand verletzt wird oder sogar stirbt, dann prüfe die Staatsanwaltschaft, ob die Vorschrift eingehalten missachtet worden ist- und wer dafür haftbar ist. Sind Billig-Rauchmelder so gut wie teure? Beim Kauf von Rauchmeldern rät die Expertin, darauf zu achten, dass das Gerät das Gütesiegel "Q" trägt. Die Mindestanforderung sei, dass der Rauchmelder die vorgeschriebenen Normen einhält. Spätestens nach 10 Jahren sollten neue Melder her. Automatischer Alarm bei der Feuerwehr nicht nötig Nur bei großen Brandmeldeanlagen hält Groetschel eine direkte Verbindung zur Feuerwehr mit automatischem Alarm für sinnvoll. In normalen Wohnhäusern reiche es, wenn man selbst oder die Nachbarn den Rauchmelder hören. "Stellen Sie sich vor, da brennt nur das Essen an - da würden Sie sich wundern, wenn gleich die Feuerwehr vor der Tür steht".