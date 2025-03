"Gute Schulden" – die gibt es auch bei privaten Kreditnehmern – wenn sie es richtig machen

CDU/CSU und SPD wollen im Falle einer Regierungsbildung gigantische Schulden aufnehmen um die marode Infrastruktur Deutschlands zu modernisieren und die Wirtschaft anzukurbeln. Die Rede ist in diesem Zusammenhang von "guten Schulden", weil sie einen Mehrwert liefern sollen, indem das Geld irgendwann in Form von höheren Steuereinnahmen in die Staatskasse zurückfließen könnte. Solche "guten Schulden" gibt es auch bei privaten Verbrauchern, wenn sie ein Eigenheim bauen und dafür einen Kredit aufnehmen, wie SWR-Finanzexperte Saidi Sulilatu in SWR Aktuell erläutert: "In diesem Fall sind die Schulden eine Investition. Denn ich erwarte ja, dass ich das Haus abzahle und das Häuschen im Wert steigt." Wichtig sei deshalb, dass richtige Objekt in der richtigen Lage zu wählen, so der Chefredakteur des Geldratgebers "Finanztip". Worauf die Häuselbauer dabei unbedingt achten sollten, darüber hat Saidi Sulilatu mit SWR Aktuell-Moderator Moritz Braun gesprochen.