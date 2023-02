Grüner Golf? Wie die Emirate auf erneuerbare Energien setzen

per Mail teilen

Sie sind mit dem Export von Öl und Gas reich geworden: Länder wie

Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate oder Katar. Doch

mittlerweile setzt ein vorsichtiges Umdenken am Golf ein: Zunehmend

investieren die Golfstaaten in Projekte zu Erneuerbare Energien, um

für die Zeit nach dem Öl gerüstet zu sein. Dubai will im kommenden

Jahr die Weltklimakonferenz ausrichten. Wie ernst meinen es die

Golfstaaten mit der „grünen Offensive“?