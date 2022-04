Grüner Aufbruch: Wie die Gemeinde Eberbach bei Heidelberg klimaneutral werden will

Die Politik redet vom Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Bundeswirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck stellt am (heutigen) Mittwoch das sogenannte Osterpaket vor, um die Klimawende zu beschleunigen. Auch die Gemeinde Eberbach im Rhein-Neckar-Kreis will im Prozess des Energieumbaus Tempo machen. In einem Bürgerentscheid stimmten am Sonntag (3. April) gut 61 Prozent für den Bau einer Windkraftanlage. Knapp 39 Prozent waren dagegen. Die Wahlbeteiligung lag bei 42 Prozent.

Bürgermeister Peter Reichert (parteilos) ist sich bewusst, dass das Projekt an den Gegnern der Windkraftanlage noch scheitern kann: "Es kann Klagen hageln." Weitere Unwägbarkeiten bestünden, da alle Behörden und Träger öffentlicher Belange in der Planungs- und Genehmigungsphase befragt werden müssten. Der Eberbacher Bürgermeister strebt trotzdem an, dass innerhalb der kommenden drei Jahre eine Entscheidung für den Bau der Windkraftanlage vorliegt. Sollte das gelingen, hätte man den durchschnittlich benötigten Zeitraum für solche Projekte halbiert. "Das wäre toll."

Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern erläutert Bürgermeister Reichert, wie der Ort Eberbach wirtschaftlich von der Windkraftanlage profitieren soll.