Grünen-Staatssekretärin Brantner: "Atomkraft ist keine Lösung für unsere Probleme"

Die parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, Franziska Brantner, ist dagegen, die verbliebenen deutschen Atomkraftwerke über das kommende Frühjahr hinaus weiterzubetreiben. Letzteres fordert die FDP und streitet deshalb mit den Grünen in der Ampelregierung. Dazu sagte Brantner im SWR, dass ein Wiedereinstieg in die Atomkraft zu teuer und zu langwierig sei und dass es bessere Alternativen gebe: "Wir kriegen ab Januar LNG- also Flüssiggas-Lieferungen, die das russische Gas aus den Pipelines ersetzen können. Wir kriegen auch mehr LNG-Terminals als ursprünglich geplant. Wir sind da auf einem guten Pfad, die Sicherheit unserer Energieversorgung über die nächsten Wochen, Monate und hoffentlich auch längerfristig hinzubekommen. Gleichzeitig sehen wir Einsparungen und wir sehen auch, dass wir beim Ausbau der erneuerbaren Energien gut und schnell vorankommen." Wie das Thema auf dem Grünen-Parteitag an diesem Wochenende wohl debattiert wird, erzählt Brantner im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderatorin Marie Gediehn.