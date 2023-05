Grüne zur Kampfjet-Koalition: "Wir sollten nicht in jedem Kochtopf mitmischen, so wichtig dieser Topf auch ist"

Die Debatte um eine Beteiligung Deutschlands an der sogenannten Kampfjet-Koalition zur Unterstützung der Ukraine geht weiter. Nachdem sich insbesondere Verteidigungspolitiker von Union und SPD für eine stärkere Einbindung Deutschlands ausgesprochen hatten, sieht die Verteidigungsexpertin der Grünen, Sara Nanni, für Deutschland derzeit keine sinnvolle Rolle bei den Planungen. Im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderator Florian Rudolph sagte Nanni: "Wir sollten uns auf das konzentrieren, was wir gut können und nicht in jedem Kochtopf mitmischen, so wichtig dieser Topf auch ist."

F16-Ausbildung ukrainischer Piloten ist richtig

Dass ukrainische Piloten nun an F16-Kampfjets ausgebildet werden und diese auch demnächst bekommen sollen, stellt die Grünen-Politikerin dabei aber ausdrücklich nicht in Frage. "Denn eins ist klar: Selbst wenn morgen auf wundersame Weise ein Waffenstillstand oder sogar ein Frieden möglich ist, hat die Ukraine zu Recht erstmal für längere Zeit kein Vertrauen darin, dass Russland sie nicht nochmal angreift." Deshalb sei die Ausbildung an den F16-Maschinen grundsätzlich richtig und gut, so Nanni.

Deutschland hat andere Aufgaben

Für Deutschland sieht die Grünen-Verteidigungsexpertin derzeit eine andere Aufgabe im Vordergrund. Was genau Nanni als die "größte Hausaufgabe" Deutschlands mit Blick auf den Ukraine-Krieg betrachtet, hören Sie im Audio.