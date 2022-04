Grünen-Politikerin Beck in Kiew: "Die größte Gefahr kommt aus der Luft"

Mehr Engagement gegen den Krieg in der Ukraine - das fordert die Grünen-Politikerin Marieluise Beck von der Bundesregierung. Die Osteuropa-Expertin hält sich derzeit mit ihrem Mann in der immer wieder von Luftangriffen bedrohten ukrainischen Hauptstadt Kiew auf. Im Gespräch mit SWR-Moderator Albrecht Ziegler erneuerte Beck nun ihren Appell für die Einrichtung einer Flugverbotszone. "Wenn man hier mit Analytikern spricht, sagen sie, die größte Gefahr geht von der Luft aus, wir müssen in der Lage sein, die Flugzeuge aus dem Himmel zu holen“. Wenn die Nato das nicht tun wolle, wofür Beck Verständnis zeigte, gebe es aber weitere Möglichkeiten der Unterstützung, so die Grünen-Politikerin.