Grünen-Parteitag in Karlsruhe: Es gibt Stress

Die Grünen treffen sich ab heute zu einem Bundesparteitag in Karlsruhe. Die Stimmung war aber schon mal besser. Teile der Basis sind unzufrieden mit dem, was die Grünen innerhalb der Ampel-Koalition machen und vertreten. Zu viele Kompromisse gehe man mit den anderen Koalitionsparteien ein, so die Kritik. Viele Grüne nehmen außerdem dem Parteivorstand übel, dass sie die geplanten Verschärfungen in der Flüchtlingspolitik mittragen wollen. Solche Meinungsverschiedenheiten seien aber normal und könnten sogar zu guten Kompromissen führen, meint die Politikwissenschaftlerin Claudia Ritzi im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler. Was sie von dem Parteitag in Karlsruhe erwartet, erzählt sie im Interview.