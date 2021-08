per Mail teilen

Grünen-Politiker Janosch Dahmen ist dagegen, Ungeimpfte von Restaurant- oder Konzertbesuchen auszuschließen. Das hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU vorgeschlagen. Dahmen sagte im SWR, statt zu bestrafen müsse es vielmehr darum gehen, möglichst viele Menschen zu einer Corona-Impfung zu bewegen.

Janosch Dahmen betont: "Tatsächlich ist das Einzige, das vor einer Infektion und schwerer Krankheit und Tod schützt, die Impfung. Hier ist die Impfkampagne in einer sehr kritischen Phase, weil wir in einen Stotterkurs geraten sind." Dahmen verweist darauf, dass noch immer 30 Millionen Menschen in Deutschland ungeimpft seien. "Das ist ein Problem angesichts der Deltavariante und steigender Infektionszahlen."

Wie umgehen mit „Impfverweigerern“?

Solange die Infektionszahlen niedrig sind, hält Dahmen den Dreiklang "Getestet, Geimpft, Genesen" für ausreichend. "Ich halte als Arzt nichts von Bestrafung", stellt der Gesundheitspolitiker klar. "Sollten wir aber neuerlich in eine schwierige Welle hineingeraten, in eine Belastungssituation des Gesundheitswesens, dann finde ich es richtig, bevor man wieder einen harten Lockdown für alle durchsetzt, im Zweifel zu unterscheiden: Von wem geht die geringste Gefahr aus – und das sind geimpfte Menschen."

Der Grünen-Politiker ist außerdem dagegen, Ungeimpften den Zutritt zu Restaurants, Kinos und anderen Veranstaltungsorten zu verwehren. Statt zu bestrafen, müsse der Fokus darauf liegen, so viele Menschen wie möglich zum Impfen zu bewegen. "Hier muss man die Bundesregierung kritisieren, dass nicht genug Überzeugungsarbeit geleistet wird."

Kostenlose Tests vorerst beibehalten

Dahmen spricht sich dagegen aus, die bislang kostenlosen Corona-Tests abzuschaffen. Das habe zur Folge, dass sich weniger Menschen testen ließen und man gewissermaßen "im Blindflug" durch die Pandemie steuere. "Das wird uns nicht gelingen. Deshalb plädiere ich dafür, umfangreiche Testprogramme zunächst aufrecht zu erhalten, bis wir eine höhere Impfquote erreicht haben."

Nicht allein auf die Inzidenz stützen

Dabei kann die Inzidenz nach Ansicht Dahmens bei weiter steigender Impfquote nur einer von vielen Parametern sein. "Wichtiger ist sicherlich der Anteil der Patienten geworden, die mit einer Covid-Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden." Außerdem müsse regional und nach Altersgruppen unterschieden werden. Das vereinfache den Verantwortlichen vor Ort, frühzeitig auf Ausbrüche zu reagieren.