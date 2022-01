Grünen-Gesundheits-Politiker Dahmen: Kriterien für Pandemie-Beurteilung überarbeiten

Wenn es um die Einschätzung der Corona-Lage geht, sollten nach Ansicht des Grünen-Abgeordneten Janosch Dahmen andere Daten berücksichtigt werden als bisher. Warum er auf eine möglichst schnelle Entscheidung für eine Impfpflicht drängt, erklärt Dahmen im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.



SWR: Schauen wir erst mal auf die möglichen Lockerungen. Die sieben Tage-Inzidenz erreicht ständig neue Höchststände, heute liegt sie bei ungefähr 840. Die Hospitalisierungsrate ist aber noch vergleichsweise niedrig. Ist das also jetzt tatsächlich die Zeit, zu lockern?

Janosch Dahmen: Nein, es ist nicht die Zeit zu lockern. Wir sehen aktuell, dass wir nie gekannte Zahlen bei den Neuinfektionen erleben. Wir haben heute im Vergleich zur Situation vor einem Jahr über 600 Prozent höhere Neuinfektionsraten. Aber, das sehen wir auch, fast 50 Prozent weniger Belegung auf den Intensivstationen. Diese Kombination aus zwei wichtigen Werten zur Beurteilung der Lage, die führt bei den Expertinnen und Experten, die im Expertenrat der Bundesregierung gerade noch mal ein aktualisiertes Statement abgegeben haben, zu der Schlussfolgerung: Die geltenden Maßnahmen sind weiter erforderlich und sollten beibehalten bleiben. Gleichwohl ist es wichtig, sich vorzubereiten, sowohl, falls sich die Lage im Gesundheitswesen weiter verschlimmern sollte, zusätzliche Maßnahmen zu erlassen oder aber, wenn sich die Lage verbessert, gegebenenfalls mit Perspektive dann auch stufenweise Maßnahmen zurückzunehmen.

Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Wüst aus Nordrhein-Westfalen, fordert aber jetzt schon eine langsame Öffnungsperspektive zumindest. Wäre das nicht ein guter Ansatz für alle Menschen, die bei der ganzen in der ganzen Pandemie mitgespielt haben, die sich impfen lassen haben und so weiter?

Ich glaube, es ist ein guter Ansatz, wenn wir uns vorbereiten auf unterschiedliche Szenarien, die sich entwickeln können. Vorbereiten bedeutet dabei auch, einen Stufenplan zu entwickeln, wie Maßnahmen, wenn sich die Lage bessert, zurückgenommen werden können.

Lage kann sich schnell wieder verschlechtern

Aber es bedeutet umgekehrt auch: Sollte sich im Bereich des Gesundheitswesens eine neuerliche Anspannung zeigen -und das kann uns durchaus passieren- , dass wir in gut zwei Wochen bei dieser Omikronvariante, wo viele Entwicklungen nachhängen, nicht nur auf den Intensivstationen, sondern gerade auch im Bereich der Normalstationen, der Notaufnahmen oder im Rettungsdienst, in den Arztpraxen, noch Belastungshinweise sehen, dann werden wir nicht nur die Maßnahme erhalten müssen, sondern gegebenenfalls auch auf das entsprechend reagieren müssen.

Das machen wir im Moment immer noch oder zumindest zum Teil von der Sieben-Tage-Inzidenz abhängig. Was sagt die aber überhaupt noch aus, wenn die Schere zwischen Infektionszahlen und Krankenhausbelegung immer größer wird? Sollten wir uns da vielleicht nicht endlich von ihr komplett verabschieden?

Wir sind aufgrund der erheblichen Neuinfektionszahlen, die wir im Moment erleben, am absoluten Limit der Laborkapazitäten angekommen. Deshalb wird die Sieben-Tage-Inzidenz auch an den Rand dessen kommen, was sich ausweisen lässt. Und wir müssen stärker auf die Positiv-Testrate und die aktiven Fälle schauen, wenn es darum geht, einerseits zu beurteilen, wie aktiv sich die Infektionsdynamik im Moment verhält. Gleichwohl brauchen wir vor allem bessere Daten im Gesundheitswesen, um jenseits der Intensivstationen Belastungen besser messen zu können.

"Digitalisierung im Gesundheitswesen verbessern"

Hier hat auch der Expertenrat der Bundesregierung uns in der Politik ins Aufgabenheft, geschrieben, die Digitalisierung und die Datengrundlage im Gesundheitswesen deutlich zu verbessern. Hier wird es eine Reihe kurzfristiger Maßnahmen brauchen, um beispielsweise zu wissen, wie viele freie Betten aus den Normalstationen haben wir, aber auch, wie sieht es um die Verfügbarkeit von Personal im Gesundheitswesen aus. Das jetzt kurzfristig anzugehen und dann im Verlauf des Jahres die Digitalisierung zum Beispiel im Bereich der elektronischen Patientenakte voranzutreiben, das ist Aufgabe von uns sowohl in der Bundes- als auch in der Landespolitik.

Zweites großes Thema ist die Impfpflicht. Am Mittwoch debattiert der Bundestag erstmals darüber. Sie sind Mitinitiator des Antrags für eine allgemeine Impfpflicht und haben in der „Bild am Sonntag“ gesagt, sie solle spätestens im August in Kraft treten. Ist das nicht ein bisschen spät? Österreich beispielsweise kriegt das ja auch schneller hin.

Wir müssen jetzt zügig konzentriert beraten und schnellstmöglich zu einem Beschluss kommen. Das erwartet nicht nur die Bevölkerung, dass hier in dieser wichtigen Frage jetzt eine Entscheidung steht, sondern wir brauchen vor allem für die Umsetzung, also die Impfung einer großen Anzahl bisher ungeimpfter Menschen Zeit, das jetzt im Frühjahr umzusetzen, damit dann eine solche Impfpflicht im Sommer gelten kann und wir vor allem sicherer in den kommenden Herbst und Winter gehen. Denn einen neuen Herbst und Winter mit vielen Toten, mit einer neuerlichen Belastung im Gesundheitswesen und nachfolgend notwendigen Schutzmaßnahmen, den kann niemand, der mehr Freiheit, der mehr Sicherheit für die Menschen in diesem Land will, wollen.