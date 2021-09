Es ist das beste Ergebnis, das die Grünen jemals bei einer Bundestagswahl geholt haben: 14, 8 Prozent . Auch wenn es fürs Kanzleramt dann doch nicht gereicht hat. Ohne die Grünen wird keine neue Regierung zustande kommen. Und es soll - es muss aus Sicht der Grünen eine Klimaregierung sein.

Die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, priorisiert nach der Wahl des neuen Bundestages den Klimaschutz: "An den Notwendigkeiten, die wir haben, um diesen Planeten zu schützen, daran werden wir alles messen, was wir tun", sagte Göring-Eckardt in SWR Aktuell. Das gelte auch für eine Regierungsbeteiligung in einem Ampel- oder Jamaika-Bündnis. Eine Präferenz wollte Göring-Eckardt dabei nicht nennen.

Gemeinsamkeiten mit der FDP

Mit der FDP gebe es durchaus Gemeinsamkeiten, etwa bei Bürgerrechtsfragen, beim Wahlrecht oder der Bildung. So ließen sich vielleicht auch Differenzen, wie sie in der Klima-, Ordnungs- und Steuerpolitik bestünden, überbrücken: "Die Investitionen – davon reden ja alle – müssen getan werden. Die Steuerfragen messen sich ja nicht daran, dass man gerne irgendwie Geld einnehmen will, sondern, was man damit tun will – zum Beispiel, dafür zu sorgen, dass wir mehr in Bildung investieren. Und das wiederum sieht die FDP ja auch so. Deswegen muss man sich die Frage stellen, wie man diese Mehr-Investitionen in Bildung eigentlich schaffen will."