Grünen-EU-Politiker Bütikofer: Derzeit noch kein Kompromiss im Ukraine-Krieg in Sicht

Der grüne EU-Politiker und Außenpolitik-Experte Reinhard Bütikofer sieht zur Zeit "wenig Spielraum für einen Kompromiss" im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Dem Radiosender SWR Aktuell sagte er: "Herr Putin hat noch nicht militärisch so viel eingebüßt, dass er zu einem Umdenken käme. Auf der anderen Seite ist die Ukraine trotz böser Schläge und großer Verluste bei der Zivil-Bevölkerung nicht in einer so aussichtslosen Situation, dass ihr gar nichts anderes übrig bleibt, als zu kapitulieren." Welche Erwartungen Bütikofer an weitere Gespräche hat, erklärt er im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.