Grünen-Chefin Lang: "Wir werden weiter dafür kämpfen, mehr beim Klimaschutz rauszuholen"

Nachdem der Koalitionsausschuss sich in einer zweiteiligen Marathonsitzung auf einen gemeinsamen Fahrplan für die Arbeit der Bundesregierung geeinigt hat, ist die Kritik groß. Verbraucherschützer sehen noch viele offene Fragen, Sozialverbände kritisieren die fehlenden Aussagen zur Kindergrundsicherung, Klimaschützer sehen In den Beschlüssen einen Schritt in die falsche Richtung. Grünen-Chefin Ricarda Lang verteidigt im Gespräch mit SWR2 Aktuell die Einigungen, räumt aber auch ein: "Reicht das, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen? Nein. Sind da Fortschritte drin? Auf jeden Fall." Warum Lang der Meinung ist, dass die Grünen trotz aller Kritik auch im Bereich Klimaschutz im Koalitionsausschuss Wichtiges erreicht haben, und warum sie trotzdem "weiter kämpfen" will, erklärt sie im Interview mit SWR2 Aktuell-Moderatorin Marie Gediehn.