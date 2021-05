per Mail teilen

Die Kritik an Belarus und dessen Diktator Lukaschenko dauert an. Politiker aus Deutschland und der übrigen EU fordern, dass der Regimekritiker Protasewitsch sofort freikommt. Manuel Sarazzin, Sprecher für Osteuropa-Politik der Grünen-Bundestagsfraktion, mahnt, der Westen dürfe nicht zu sehr auf Lukaschenkos Verbündeten Putin setzen.

"Putin steht hinter Lukaschenko und lässt ihn machen."

Für sicher hält Sarrazin, dass der russische Präsident seinen belarussischen Amtskollegen weiter unterstützt. "Das wird sich auch nicht ändern, wenn man versucht, bei ihm angekrochen zu kommen und darüber zu reden, ob er nicht vielleicht dafür sorgen könnte, dass Herr Lukaschenko ein bisschen netter ist."

"Guter Putin" vs. "böser Lukaschenko"?

Wer argumentiere, so Sarrazin, "wir verhandeln jetzt mit dem 'guten Putin', was man beim 'bösen Lukaschenko' ausrichten kann" , der unterstütze letztlich eine Geschichte, die so nicht stimme.

Mehr Sanktionen gefordert

Sarrazin spricht sich dafür aus, die Sanktionen gegen Belarus zu verschärfen. Der Westen müsse versuchen, insbesondere Unternehmen zu treffen, die mit Lukaschenko in Verbindung stehen, um "sein Portemonnaie, das seiner Familie und seines engsten Umfelds zu treffen."

"An Niedertracht kaum zu überbieten"

Die belarussische Polizei hatte Protasewitsch aus einem Flugzeug geholt, das während eines Überflugs über Belarus zur Landung gezwungen worden war. Bundesaußenminister Maas hat gesagt, was Lukaschenko getan habe, sei an Niedertracht kaum zu überbieten. Jedem Diktator, der mit derlei Gedanken spielt, müsse klar gemacht werden, dass es dafür einen bitteren Preis zu zahlen gebe.