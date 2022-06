Grüne Verteidigungsexpertin fordert Druck auf Erdogan beim NATO-Gipfel

per Mail teilen

Die Speyrer Europaabgeordnete und Verteidigungsexpertin der Grünen, Hannah Neumann, hat vor dem NATO-Gipfel in Madrid gefordert, den Druck auf die Türkei zu erhöhen. Bisher blockiert die Türkei den NATO-Beitritt von Schweden und Finnland, obwohl alle anderen Mitgliedsländer einen formalen Beitritt befürworteten. Grund für die Blockade ist laut Staatspräsident Erdogan, dass kurdische Extremisten und Terroristen Zuflucht in den skandinavischen Ländern gefunden hätten. Hier hofft Neumann auch auf eine offizielle Lösung für dieses Problem. "Eine pragmatische Lösung haben wir ja schon", sagte Neumann im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern – die NATO behandle Schweden und Finnland im Grunde schon wie Mitglieder. Nun werde es aber Zeit für den formellen Beitritt und das Ende politischer „Spielchen“ von Erdogan, so Neumann.