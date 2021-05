Sieben Wochen nach der Landtagswahl haben Grüne und CDU in Baden-Württemberg ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Von elf Ministerien gehen sechs an die Grünen und fünf an die CDU. Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen sprach im SWR von gewaltigen Aufgaben. Es sei aber klar, dass es finanziell nicht viel Spielraum gebe. CDU-Landeschef Strobl sprach von einer „enkelgerechten Politik“. Es gehe darum, Ökonomie und Ökologie zu versöhnen. Beide Parteien wollen die Bürger stärker in Entscheidungen einbinden.

In Berlin haben Familienministerin Giffey von der SPD und Bildungsministerin Karliczek, CDU, ein sogenanntes „Corona-Aufholprogramm“ für Kinder und Jugendliche vorgestellt. Mit 2 Milliarden Euro sollen Nachhilfe und Förder- sowie soziale Programme in den Bundesländern unterstützt werden. Dazu gehören auch Sport und Freizeitangebote. Darüber hinaus will das Kabinett einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder auf den Weg bringen.