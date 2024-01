Grüne sehen kaum Spielraum für weitere Forderungen der Bauern

Die Bauernproteste gehen auch heute weiter. Neben einzelnen Straßenblockaden und Sternfahrten gibt es eine große Kundgebung in Nürnberg. Am Montag ist die Abschluss-Demo der Landwirte in Berlin geplant. Das Finanzministerium hat angekündigt, das Minister Lindner dabei eine Rede halten will.

Kaddor: Kaum Spielraum für weitere Forderungen

Allerdings gebe es dabei wenig Spielraum für weitere Zugeständnisse an die Bauern, sagte Lamya Kaddor, innenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag im SWR. " Letztlich muss es auch darum gehen, davon zu überzeugen, dass wir in einer angespannten Haushaltslage sind und wir schauen müssen, wo wir diese Gelder her bekommen und wo wir umschichten müssen ", sagte die Politikerin. Ob das bei den Landwirten auf Gegenliebe oder Verständnis stoße, sei nicht absehbar.

Wie die Ampel-Regierung die Bauern weiter unterstützen will und wie die Grünen ihr Sünmdenbock-Image wieder loswerden wollen, bespricht SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem mit Lamya Kaddor.