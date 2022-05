Der Bundessprecher der Grünen Jugend, Timon Dzienus, fordert, dass das Neun-Euro-Ticket für immer kommt. Wie ein solches Projekt bezahlt werden soll, hat der Jungpolitiker auch schon im Kopf.

Die Grüne Jugend verlangt ein dauerhaftes Neun-Euro-Ticket im Nahverkehr. Die große Nachfrage nach dem Ticket zeige, dass die Menschen ein solches Angebot nutzen wollten, sagt der Bundessprecher der Jugendorganisation der Grünen, Timon Dzienus, im SWR Interview der Woche. Allein die Deutsche Bahn hat an den ersten beiden Verkaufstagen mehr als eine Million Neun-Euro-Tickets verkauft.

"Wenn politischer Wille da ist, dann ist viel möglich"

"Ich war wirklich begeistert, als ich gehört habe, dass das Ticket kommen wird", so Dzienus. "Es zeigt: Wenn politischer Wille da ist, dann ist verdammt viel möglich." Für die Finanzierung eines dauerhaften Neun-Euro-Tickets möchte der Jungpolitiker andere Subventionen stoppen. "Wir haben in Deutschland ungefähr 60 Milliarden Euro klimaschädliche Subventionen. Das Diesel-Privileg kostet vier bis fünf Milliarden und es gibt immer noch absurde Subventionen für den Kohleabbau."

Weniger Geld für den Ausbau der Straßen

Um den Andrang von Fahrgästen zu bändigen, fordert Dzienus eine dichtere Taktung von Bussen und Bahnen. Er räumt ein, dass gerade die Schienennetze in vielen Teilen Deutschlands schon jetzt so gut wie ausgelastet sind. "Natürlich ist es da schwierig, kurzfristig größere Sprünge zu machen. Kleinere Sprünge sind aber möglich. Wir haben in Deutschland die Situation, dass 60 Prozent der Infrastrukturausgaben in die Straße und nur 40 Prozent in die Schiene gehen. Das muss sich ändern."

SWR-Korrespondent Oliver Neuroth und Timon Dzienus, Bundessprecher der Grünen Jugend. SWR

Ausbau der LNG-Infrastruktur zu voreilig

Timon Dzienus verteidigt die Bemühungen der Bundesregierung, unabhängig von russischer Energie zu werden. Allerdings geht ihm der Bau von Flüssiggasterminals zu schnell, so wie ihn der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck vorantreiben möchte. "Da gibt es ja ein neues Planungsbeschleunigungsgesetz, wo man aus meiner Sicht etwas voreilig sehr viel rund um LNG plant." Gerade beim Bau von festinstallierten LNG-Terminals müsse man genau prüfen, ob sich das mittelfristig überhaupt lohne. Verständnis zeigt Dzienus für den Plan, einzelne Kohlekraftwerke in einer Art Standby-Modus zu halten, falls Gaslieferungen aus Russland wegbrechen. Allerdings besteht nach seinen Worten die Gefahr, dass Kohlekraft eine Dauerlösung für die Energieversorgung durch die Hintertür bleibt.

Kein Schwarz-Grün in Nordrhein-Westfalen

Kritisch äußert sich der Bundessprecher der Grünen Jugend auch zur geplanten schwarz-grünen Regierungskoalition in NRW. "Die CDU in Nordrhein-Westfalen hat in den letzten Jahren keinen guten Job gemacht", so Timon Dzienus im SWR Interview der Woche. "Die CDU dort hat mit Innenminister Reul den größten rechtswidrigen Polizeieinsatz der Geschichte des Landes zu verantworten: Die Räumung des Hambacher Forstes". Auch auf Bundesebene spricht sich Dzienus gegen eine Zusammenarbeit mit der Union aus. Seine Antwort auf die Frage, ob schwarz-grün eine Option für eine Bundesregierung wäre, sagt Dzienus: "Hoffentlich nicht!"