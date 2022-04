Grüne hoffen auf Lockerung der Schuldenbremse für Investitionen

Die stellvertretende Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Ricarda Lang, setzt für eine Zusammenarbeit mit der FDP auf Investitionen: "Was mir persönlich sehr wichtig ist, ist, dass wir es hinbekommen, jetzt zu investieren", sagte Lang in SWR Aktuell. "Wenn wir versuchen, uns aus einer Krise herauszusparen, dann machen wir uns eigentlich schuldig an den zukünftigen Generationen, weil wir notwendige Investitionen in Klimaschutz, aber auch in Bildung oder Gesundheit unterlassen – da müssen wir eine Lösung finden, wie jetzt investiert werden kann und da müssen wir auch an die Schuldenbremse ran." Welche Reaktion sie von Seiten der FDP in den Gesprächen dabei erwartet, erklärt sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.