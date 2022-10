Grüne: gemeinsamer EU-Gas-Ankauf kommt

Die EU berät auf einem Gipfeltreffen heute erneut über die hohen Energiekosten. Bisher konnten sich die Staats- und Regierungschefs in der Krise nicht auf einen gemeinsamen EU-weiten Ankauf von Gas einigen - das dürfte sich heute ändern. Damit rechnet Michael Bloss, der klimapolitische Sprecher der Grünen im Europaparlament. Es gebe weniger Widerstand gegen den gemeinsamen Ankauf an sich als Personalprobleme bei der Kommission, hat er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem gesagt. Es habe schlicht Expertise für den Einkauf an den internationalen Gas-Märkten gefehlt. Firmen seien selbst an den Märkten aktiv gewesen und hätten die Preise zusätzlich nach oben getrieben. Das Personalproblem sei nun aber gelöst, sodass ein gemeinsamer Ankauf voraussichtlich 2023 starten könne.