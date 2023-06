EU-Asyl-Kompromiss: Grüne kündigen Widerstand an

Die Grünen im Europaparlament wollen die Verschärfung der EU-Asylregelungen nicht hinnehmen. Die Co-Fraktionsvorsitzende Terry Reintke warnte davor, dass sich die Situation für Flüchtlinge bei einer Umsetzung der Übereinkunft weiter verschärfen werde. In den anstehenden Verhandlungen mit den Mitgliedsstaaten und der EU-Kommission wolle man Veränderungen erreichen: "Wir sind gesprächsbereit und an einigen Punkten werden wir versuchen müssen, einen Kompromiss zu finden." Reintke machte jedoch deutlich, dass "verpflichtende Grenzverfahren mit einer monatelangen Inhaftierung auch von Kindern nicht die Zielrichtung sein kann. Das werden wir im Europäischen Parlament so nicht mittragen. Wir werden auf jeden Fall weiterkämpfen."

Was die Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen im EU-Parlament jetzt von der Bundesregierung erwartet, sagt Sie im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderatorin Marie Gediehn.