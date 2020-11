Die Grenzübergänge zwischen Deutschland und den Nachbarländern Luxemburg, Frankreich und Schweiz sollen so schnell wie möglich geöffnet werden - das hat die Grünen-Politikerin Franziska Brantner im SWR gefordert.

„Das ist einfach ein hohes Gut, dass wir uns als Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union frei bewegen dürfen, europäisch arbeiten, leben, lieben dürfen" Franziska Brantner, europapolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag

Den Verkehr über die Grenzen einzuschränken, müsse strikt virologisch begründet und außerdem verhältnismäßig sein, sagte Brantner. Das sei es im Moment aber nicht mehr.

Die rigiden Kontrollen durch bewaffnete Bundespolizisten, so die Grünen-Europapolitikerin weiter, wecke bei den Menschen aus den Nachbarländern „unschöne Erinnerungen“.

Öffnen ja, aber weiter mit Kontrollen

Sie fordert, alle Grenzübergänge wieder zu öffnen – ohne auf Kontrollen zu verzichten. „Was wir jetzt brauchen, ist dass sich jetzt alle Familien wieder sehen können.“ Das müsse auch für unverheiratete Paare gelten.

Pendler nicht unmenschlich behandeln

Den Umgang Deutschlands mit französischen Pendlern kritisiert Brantner scharf. „Die arbeiten in deutschen Krankenhäusern, wir sind dankbar dafür. Die dürfen sich aber in der Mittagspause noch nicht mal etwas zu essen kaufen. Da behandelt man Menschen nur wie eine reine Arbeitskraft.“ Hier müsse man einen „menschlichen Umgang“ finden. Ausflüge in die Nachbarländer hält Brantner in naher Zukunft für unwahrscheinlich. Darüber müssten sich aber auf jeden Fall alle Länder abstimmen, damit es kein „Chaos“ gibt.

Seehofer soll handeln

Brantner forderte in SWR Aktuell, Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) müsse einen Plan für die Grenzregionen machen. „Die Härtefälle müssen sofort gelindert werden. Europa ist sowieso schon zerbrechlich, da müssen wir nicht noch Salz in die Wunde gießen.“