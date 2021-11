Großveranstaltungen unter Corona "viel sicherer, als gedacht"

In der Pandemie suchen Künstler und Konzert-Veranstalter nach Wegen, doch aufzutreten, nicht nur online - sondern auch in echt. Tests dafür gab es zuletzt in Liverpool mit 5000 Zuschauern. Oder Ende März in Barcelona vor einer vergleichbaren Kulisse. Das Ganze sozusagen im Dienst der Wissenschaft. "Es war so, dass die Besucher erstmal einen Fragebogen ausfüllen mussten. Und es gab konsequentes Testen, 24 Stunden vorher und dann noch mal fünf Tage später", erklärt SWR-Wissenschaftsredakteur Stefan Troendle. In der Konzerthalle gab es unterschiedliche Konzepte: In Liverpool musste keine Maske getragen werden, in Barcelona dagegen schon, zusätzlich wurde Fieber gemessen und gelüftet. Dabei hätten alle Tests gezeigt, dass Großveranstaltungen unter bestimmten Voraussetzungen sicher seien: "In Barcelona gab es nach dem Konzert sechs Fälle und bei vier von denen weiß man, dass die sich woanders angesteckt haben." Ab wann nach diesen Erkenntnissen Großevents wieder möglich erscheinen, darüber hat Stefan Troendle mit SWR Aktuell-Moderatorin Vanja Weingart gesprochen.