Großübung zur Bekämpfung von Ölunfällen in der Ostsee

Ein Frachter havariert auf offener See, tonnenweise Öl gelangt ins Meer: Bei einem solchen Horrorszenario ist ein schnelles, koordiniertes und professionelles Vorgehen wichtig. Deshalb findet heute und morgen in der Ostsee eine internationale Ölbekämpfungsübung statt. Neben Deutschland nehmen auch andere Ostsee-Anrainerstaaten wie Dänemark und Finnland an dem Übungseinsatz teil.

"Wir organisieren das Ganze bereits seit über einem Jahr", sagt Benedikt Spangardt – er ist Sprecher des Havariekommandos Küste. Was bei so einem Großprojekt alles zu beachten ist und warum ausgerechnet Popcorn bei der Übung eine wichtige Rolle spielt, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.