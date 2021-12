Großer Zapfenstreich: "Ich bin sicher, dass die Frau Bundeskanzlerin sehr gerührt sein wird"

Die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird heute Abend am Bendlerblock in Berlin mit einem Großen Zapfenstreich geehrt. Dabei darf sie sich traditionsgemäß drei Lieder wünschen, die vom Stabsmusikkorps der Bundeswehr gespielt werden. "Eine Herausforderung", sagt Reinhard Kiauka, der Leiter des Korps im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern. Titel wie "Du hast den Farbfilm vergessen" von Nina Hagen seien ja für eine Bandbesetzung konzipiert, würden beim Großen Zapfenstreich aber von einem symphonischen Blasorchester gespielt. Also mit ganz anderen Instrumenten und in neuen Arrangements. "Da spielt dann beispielsweise die Tuba den Part des E-Basses", so Kiauka. Ziel sei es, den Song so adäquat umzusetzen, dass mit der Musik die Emotionen transportiert würden. "Ich bin ich sicher, dass die Frau Bundeskanzlerin sehr gerührt sein wird". Wie wenig Zeit zum Üben das Musikkorps hatte und warum Kiauka das Wetter am heutigen Abend Sorgen macht, hören Sie im Audio.