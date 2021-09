Grippeschutz-Impfung: Auch für Corona-Geimpfte zu empfehlen

per Mail teilen

Sollte man sich auch gegen Grippe impfen lassen, wenn bereits ein vollständiger Schutz gegen eine Covid-19-Infektion besteht? "Ja", sagt der Arzt und Journalist Lothar Zimmermann im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll. Das sei vor allem für ältere Menschen ratsam. Denn die Grippe sei eine erstzunehmende und schwere Erkrankung. Es habe Wellen gegeben, bei denen seien allein in Deutschland 25.000 Menschen daran verstorben. Corona- und Grippe-Impfungen hätten nichts miteinander zu tun. Man dürfe deshalb nicht denken, dass es nach einer Impfung gegen Covid-19 einen Schutz gegen die Grippe gebe. Wann die Grippeschutzimpfung zu empfehlen und was dabei zu beachten ist, sagt Zimmermann ebenfalls in dem SWR Aktuell-Gespräch.