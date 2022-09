An lauen Sommerabenden zu grillen – für viele Menschen gibt es kaum etwas Schöneres. Für Daniel Nonnenmann aus Ostfildern ist das ganze Jahr über Grill-Zeit. Nonnenmann ist Grill-Profi und ab heute dabei, wenn im belgischen Torhout die Grill-Weltmeisterschaft beginnt. Was bei den "World BBQ CHAMPIONSHIPS 2022", so ihr offizieller Name, bis Sonntag auf den Rost kommt, hat Daniel Nonnenmann im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel erzählt.