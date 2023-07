per Mail teilen

Er zählt zu den schönsten Radwegen in Europa und befindet sich auf

einer alten Bahntrasse - der Vennbahnradweg. Von Aachen über Belgien bis nach Luxemburg zieht sich die 125 Kilometer lange Strecke durch wechselnde Landschaften und hält so manche kuriose Geschichte bereit. In diesem Jahr feiert der Radweg seinen 10.Geburtstag, Astrid Corall ist ihn für SWR Aktuell Kontext abgefahren