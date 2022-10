Greenpeace will Ökologie mit sozialer Frage verbinden: Energiekrise als Chance

per Mail teilen

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace kritisiert die Krisen-Politik der Bundesregierung. Sie verfolge einen falschen Ansatz, denn trotz "Energie-Bonus" oder der "Doppel-Wumms"-Hilfspakete der Bundesregierung spiele die Politik noch häufig die Energiekrise gegen die Klimakrise und die soziale Frage aus, anstatt diese Probleme zusammen zu denken. Es könne natürlich nicht sein, dass Bürgerinnen und Bürger sich vor ihrer Energierechnung fürchteten, sagt Marissa Reiserer von Greenpreace im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem. Die Bundesregierung könne aber mit Einmalzahlungen helfen und durch eine Abschaffung des Dienstwagen-Privilegs sozialen und klimafreundlichen ÖPNV finanzieren. Greenpeace ist Teil eines Bündnisses, das am Wochenende zu Demonstrationen in Berlin, Stuttgart und an anderen Orten unter dem Motto "Solidarischer Herbst" aufruft.