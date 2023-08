Green Gaming: Stromsparen und Klimaschonen

per Mail teilen

Nicht alles, was Spaß macht, ist automatisch das Ende der Welt für Klima und Geldbeutel - nicht mal Videospiele. Den Beweis will an diesem Wochenende die Stadtbücherei Tübingen erbringen. Beim Green Gaming Abend werden gemeinsam Videospiele gespielt, es wird über die Inhalte der Games - aber auch über den Stromverbrauch der Konsolen gesprochen. Bibliothekar Niklas Haupt hat Spiele von Gran Turismo über Lego Star Wars bis Super Mario ausgesucht, die vor allem zusammen gespielt werden können. Wie die Kids und Jugendlichen das Thema Energiesparen beim Gaming annehmen, erklärt Niklas Haupt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.