Gräueltaten im Ukraine-Krieg: Woher kommt das Böse im Menschen?

Zivilisten, die auf offener Staße per Kopfschuss hingerichtet werden. Massenvergewaltigungen von Frauen und jungen Mädchen. Schändungen von Leichen. Die Bilder und Nachrichten, die uns aus dem Ukrainekrieg erreichen sind verstörend und kaum zu ertragen. Dass Menschen im Krieg furchtbare Verbrechen verüben, ist dabei leider nicht neu. Das gab es zu allen Zeiten in der Geschichte und in allen Kulturen: Man denke an die Ermordung von Millionen von Juden im Zweiten Weltkrieg, an den Völkermord in Ruanda oder an die Folter und Hinrichtungen von irakischen Gefangenen durch US-Soldaten. Wie können Menschen zu solch grauenhaften Taten fähig sein? Was empfinden diese Täter, die anderen unvorstellbares Leid zufügen? Und gehört das Böse zur menschlichen Existenz, das heißt steckt in jedem von uns ein potenzieller Mörder?