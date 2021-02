Ohne sie ist unser Alltag fast nicht mehr denkbar - Lithium-Ionen Akkus. Kein Smartphone, kein tablet und kein E-Auto kommt ohne sie aus.

Kein Wunder, dass Lithium ein begehrter Rohstoff ist. Er kommt bisher vor allem aus Südamerika und Australien zu uns, aber die Förderung dort steht häufig in der Kritik von Umweltschützern.

Doch Wissenschaftler sagen: Lithium-Förderung geht auch nachhaltig und regional: Im Südwesten, am Oberrhein. Ob das funktioniert, das wird jetzt in einer Pilotanlage in Bruchsal getestet. Dazu ein Gespräch im Laufe dieser Sendung.

Außerdem: Europas Wasserversorger fordern ein Umsteuern in der Landwirtschaft, die Ergebnisse der Stunde der Wintervögel lioegen vor, und Lebensmittel aus Mehlwürmern könnten schon bald bei uns im Supermarkt liegen.

Eine Seendung von Dominik Bartoschek, 14.01.2021 mehr...