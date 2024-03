Glücklichsein – kann man das lernen?

Der neue weltweite Glücksbericht ist erschienen. Er gibt jedes Jahr Aufschluss darüber, wo in der Welt die Menschen besonders glücklich oder eben unglücklich sind. Oben in der Hitliste sind mal wieder Länder in Nordeuropa. Finnland landet übrigens zum siebten Mal in Folge auf Platz eins. Dafür ist Deutschland auf Platz 24 zurückgefallen – runter von Platz 16 im vergangenen Jahr. Veröffentlicht wird der Weltglücksbericht von den Vereinten Nationen und dafür haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Daten und Umfragen aus 143 Ländern ausgewertet.

Nehmen die Deutschen alles zu ernst?

Warum sind Menschen in Deutschland nicht so glücklich wie andere? Nehmen wir das Leben zu ernst? Und warum ist es manchmal richtig Arbeit, glücklich zu sein? Darüber hat Ulrike Alex mit der Glücksforscherin Maike van den Boom gesprochen. Sie findet: Wer sich auf ein paar Dinge im Leben stärker fokussiert, kann auch aus eigener Kraft etwas glücklicher werden.

Habe ich den Mut, mein Leben so zu leben, wie ich es leben möchte? Denke ich, dass ich wirklich etwas beeinflussen kann? Habe ich gute Beziehungen zu meinen Mitmenschen, auch im Job? Helfe ich gerne? Und kann ich anderen vertrauen? Das sind Grundpfeiler des Glücks und alles andere baut darauf auf.

Ohne zu viel zu verraten: Leistung und materielle Dinge führen nicht unbedingt zu einem Zustand des Glücklichseins.

Was macht glücklich?

Klar, die meisten könnten sich darauf einigen, dass Familie, Freunde und Gesundheit die Grundpfeiler eines glücklichen Lebens sind. Und da ist bestimmt was dran. Aber auch der Blick auf die Welt trägt dazu bei, findet Glücksforscherin Maike van den Boom:

Wer das Leben selbstbestimmt lebt, anderen vertrauen und bei Gelegenheit auch mal helfen kann und dann noch geliebte Menschen um sich hat, lebt glücklicher.