"Globale Spannungen lassen sich nicht ohne China lösen"

Die EU und China müssen angesichts des Kriegs in der Ukraine und der Spannungen um das von China beanspruchte Taiwan im Gespräch bleiben, sagt der Direktor des Mercator Institute for China Studies, Mikko Huotari im SWR: „Es sind momentan sehr aufgeladene Zeiten. Der Konflikt zwischen den USA und China spitzt sich zu.“ Vor diesem Hintergrund mache der Besuch von Frankreichs Präsident Macron und EU-Kommissionschefin von der Leyen in Peking Sinn. "Die Abhängigkeiten sind groß, aber das heißt ja nicht, dass China als strategischer Akteur von der Weltbühne verschwindet." Huotari hält es für unwahrscheinlich, dass China im westlichen Interesse Einfluss auf Russlands Krieg gegen die Ukraine nimmt. "Aber das bedeutet nicht, dass man es unversucht lassen darf." Außerdem sei klar, dass China unabhängig vom Ausgang des Krieges eine Rolle bei der Gestaltung einer Nachkriegsordnung spielen werde. "Auch wenn es nicht der chinesische Friedensplan sein wird, der diesen Konflikt auflöst: ohne China in diesem Konflikt zu denken, wäre falsch", sagte Mikko Huotari im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderatorin Laura Koppenhöfer.