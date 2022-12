Genomforschung blickt in die Zukunft der Artenvielfalt

per Mail teilen

Mit DNA in die Zukunft schauen? In dem Projekt „Biodiversity Genomics Europe“ sammeln Forschende genetische Daten von Tieren, Pflanzen und Pilzen. Dr. Astrid Böhne erklärt im Gespräch, wie sie damit in Zukunft die Artenvielfalt besser verstehen und schützen könnten. Außerdem schauen wir auf eine Klimapatenschaft zwischen Marokko und Deutschland, den CO2-Fußabdruck und erfahren, wie unsere Weihnachtsbäume noch etwas grüner werden könnten.

Das Umweltmagazin mit Nadine Gode, 15.12.2022