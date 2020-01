Schluss mit der Ökomoral!

Wandernde Tierarten haben es nicht leicht. Im Gespräch erläutert Prof. Thomas Müller, wo die Herausforderungen auch für den Naturschutz liegen. Der Bewegungsökologe am Senckenberg-forschungsschwerpunkt „Biodiversität und Klima“ in Frankfurt forscht an mongolischen Gazellen. Außerdem bei Global: „Agrarwende oder Reförmchen“, wir beleuchten, was die EU am größten Batzen in ihrem Haushalt verändern will und was das bewirkt – oder eben nicht. Und: ein kurzer Blick nach vorn auf das Jahr 2020 aus Sicht der Umweltverbände BUND und Nabu. Eine Sendung von Axel Weiß mehr...