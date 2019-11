Ölpalmen-Plantagen umweltverträglich bewirtschaften

Der Deutsche Umweltpreis geht in diesem Jahr an den Firmenchef von Werner&Mertz. Unter anderem, weil der Reinigungsmittelhersteller viele seiner Verpackungsflaschen aus 100% Plastikmüll herstellt. Dabei nutzt er auch Abfälle aus dem Gelben Sack. Wir reden mit Timothy Glaz, Leiter Corporate Affairs bei Werner&Mertz. Außerdem geht es um die "Our Ocean-Konferenz" in Oslo, eine ganz einfache Plastik-Recycling-Idee in Indonesien und eine neue Studie, die belegt, dass es in Baden-Württemberg immer weniger Schmetterlinge gibt. Eine Sendung von Alice Thiel-Sonnen, 24.10.2019 mehr...