70 Wissenschaftler von allen Kontinenten haben einen Masterplan für Insektenschutz vorgelegt. Einer von ihnen, Axel Hochkirch, Professor für Biogeografie an der Universität Trier schildert im Gespräch, warum gerade jetzt was getan werden sollte. Außerdem in Global:

Ein Kompromiss zum Kompromiss – für die Pläne zum Kohleausstieg in Deutschland hagelt es Kritik.

Eine Ausgleichszahlung fürs Aussteigen – Die Regierung in den Niederlanden zahlt Geld, wenn Bauern ihre Höfe aufgeben

Eine Sendung von Alice Thiel-Sonnen, 23.01.2020