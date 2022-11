„Gleichberechtigung in beide Richtungen“: Gero Schüler will Mittelrhein-Weinkönig werden

per Mail teilen

Die nächste Weinkönigin des Weinbaugebiets Mittelrhein könnte ein Mann werden: Gero Schüler ist 24 Jahre jung, kommt aus Bacharach-Steeg im Kreis Mainz-Bingen und bewirbt sich um das Amt. Er hat Weinbau und Önologie studiert und betreibt selbst ein Weingut.

Nachdem seit den 50er-Jahren nur Frauen Mittelrhein-Weinkönigin werden konnten, lautete die Ausschreibung diesmal „männlich, weiblich, divers“. Schüler hat dazu im SWR-Interview gesagt: „Der Mittelrhein ist schon immer sehr weltoffen. Und deshalb denke ich, es ist einfach mal an der Zeit – Gleichberechtigung in beide Richtungen.“ Wie er das Amt ausfüllen will, sollte er gewählt werden, darüber hat SWR Aktuell Moderator Gerald Pinkenburg mit ihm gesprochen.