Glatteis auf dem Arbeitsweg: Kein Grund, daheim zu bleiben

Der Dezember hat es bisher in sich, was Kälte und Frost angeht. So gab es Stellenweise auch Glatteis und Eisregen. Das kann den Arbeitsweg besonders gefährlich machen. Ein Grund, zu Hause zu bleiben, ist das allerdings nicht. Es besteht kein Recht auf Home-Office, betont der Rechtsanwalt Jeremy Gartner aus der Kölner Kanzlei wbs-legal. Wer unangekündigt zu Hause bleibt, riskiert eine Abmahnung – es lohnt sich also in jedem Fall, Kontakt zum Vorgesetzen aufzunehmen. Sollte eine Präsenz am Arbeitsplatz unumgänglich sein und auf dem Weg etwas passieren, müsse dann allerdings auch die Unfallversicherung des Arbeitgebers haften, erklärt der Rechtsanwalt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.