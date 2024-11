Gladiator II: "Ridley Scott will einfach nur unterhalten"

Gladiator II von Regisseur Ridley Scott startet an diesem Donnerstag in den deutschen Kinos. Filmkritikerin Anna Wollner hält die Fortsetzung für sehenswert.

"Gladiator II ist richtiges Popcorn-Kino", sagt Anna Wollner im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler. Die Produktion sei ein großes Spektakel. Es gehe nicht um die Authentizität und Wahrhaftigkeit der Geschichte. "Ridley Scott will einfach nur unterhalten", was dem Regisseur hervorragend gelinge.

Darum geht es in Gladiator II Der Plot von Gladiator II dreht sich um Lucius (Paul Mescal), den Sohn des getöteten Maximus aus Gladiator, den Russell Crowe im ersten Film spielte. Als Kind wurde Lucius von seiner Mutter Lucilla (Connie Nielsen) aus Rom weggeschickt, weil sie um seine Sicherheit fürchtete. Im Königreich Numidien, dem heutigen Nordafrika, hat er eine neue Heimat und seine große Liebe gefunden. Beim Überfall der von General Marcus Acacius (Pedro Pascal) angeführten Römer auf Numidien wird Lucius' Frau getötet. Er wird gefangen genommen und zurück nach Rom verschleppt, wo nun die fiesen Zwillingskaiser Geta (Joseph Quinn) und Caracalla (Fred Hechinger) herrschen. Lucius wird Sklave des zwielichtigen Macrinus (Denzel Washington), der sein Potenzial erkennt und ihn in die Arena schickt.

GLADIATOR II | Offizieller Trailer 2 | Paramount Pictures Germany

Kampfszenen in Gladiator II "auf höchstem Niveau"

Beeindruckt zeigt sich die Filmkritikerin von den Kampfszenen und Schlachten. Diese habe Ridley Scott "auf höchstem Niveau" inszeniert. Ein Aufeinandertreffen mit Affen, sehe so aus, als ob der Gladiator Lucius gegen Aliens kämpfe. In einer anderen Szene werde das Kolosseum in Rom mit Wasser geflutet. Die Schlacht der Gladiatoren finde mit Galeeren statt, um die Haie herumkreisen. "Das ist historisch totaler Quatsch." Es gehe ums Spektakel. "Das will der Film und das gelingt ihm auch in seiner ganzen Brutalität", sagt Anna Wollner.