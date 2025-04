"Bei Frauen funktioniert alles besser" - Familienunternehmen werben um weiblichen Nachwuchs

Claudia Sturm, Vizepräsidentin des Verbandes der Familienunternehmer, hat sehr gute Erfahrungen mit Mädchen und Frauen in der Baubranche gemacht.

Bundesweit findet heute wieder der sogenannte "Girls'" und "Boys' Day" statt. Viele Unternehmen bieten aus diesem Anlass Berufsorientierung ohne Geschlechterklischees an. So können Mädchen beispielsweise Einblick in den Arbeitsalltag als Mechatronikerin bekommen. Jungen können einen Tag als Pflegekraft erleben. Die Vizepräsidentin des Verbandes der Familienunternehmer, Claudia Sturm, hat im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch die Qualitäten von Frauen und Mädchen hervorgehoben.

Die Frauen sind oft ehrgeiziger - das stelle ich fest. Die Noten sind viel besser. Ich muss nicht sagen: "Warum sind die Tagesberichte nicht geschrieben?" - bei Frauen funktioniert alles besser.

Grundsätzlich sei es aber auch in ihrer Firma schwierig, neue Beschäftigte anzuwerben. Sturm selbst ist neben ihrer Tätigkeit für den Verband der Familienunternehmen geschäftsführende Gesellschafterin der C&U Sturm GmbH. Das ist ein Bauunternehmen mit 100 Mitarbeitern in Harthausen bei Speyer. Deswegen begrüßt sie Initiativen, die Schülerinnen und Schüler mit Betrieben in Kontakt bringen.

Forderung: Initiative muss auch an Hochschulen

Sturm fordert, solche Initiativen, wie den "Girls' Day" , auch im Kontext von Hochschulen stärker zu nutzen: "Wir müssten an den Unis Praxistage machen", sagt die Unternehmerin. Da seien Universitäten und Fachhochschulen gefordert, mehr in Schulen zu gehen und zu vermitteln, wie ein Studienalltag aussehe. "Das erlebe ich bei uns in Rheinland-Pfalz eigentlich sehr selten, dass so Aktionen stattfinden, dass die Universitäten und die Fachhochschulen in die Schulen gehen und das bewerben", beklagt Sturm. Das Ergebnis sei, dass in vielen Hochschulstudiengängen, die mathematisch-naturwissenschaftlich geprägt seien, Frauen völlig unterrepräsentiert seien. Ein Beispiel sei die Wirtschaftsinformatik: "Ich habe mich neulich mit einem Studenten unterhalten und der sagte: Ja, bei uns sind auch drei Prozent Mädchen im Studiengang."