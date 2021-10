Gift auf der Haut: Warum Regenjacken oft umweltschädliche Chemikalien enthalten

Der Herbst ist da und das Wetter wird wechselhafter. Wer viel zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, benötigt regenfeste Kleidung. Doch wasserabweisende Jacken seien häufig sehr giftig, sagt die Nachhaltigkeits-Expertin Katharina Schickling. Dabei handele es sich um die Imprägnierungen, die Chemikalien enthielten. "Das sind oft Perfluorcarbone - kurz PFC. Die können bei der Herstellung und beim Waschen der Kleidung ins Wasser und damit in die Umwelt gelangen." Diese Stoffe würden nicht abgebaut und könnten sich in Organismen anreichern. Eine Greenpeace-Untersuchung habe PFC-Rückstände in abgelegenen Bergseen und in Schnee auf drei verschiedenen Kontinenten gefunden.

Welche Regenjacken ohne giftige Chemikalien auskommen, erklärt die Nachhaltigkeits-Expertin im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Vanja Weingart.