In Baden-Württemberg sind nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ab kommender Woche weitreichende Einschränkungen geplant. Nach der Tagung eines Experten-Gremiums wird die Notfallzulassung des Impfstoffs von Biontech und Pfizer in den USA immer wahrscheinlicher. Alle wichtigen Entwicklungen zum Coronavirus lesen Sie hier in unserem Live-Blog. mehr...